zaterdag, 12. september 2026 - 15:48 Update: 12-09-2026 16:04
Zonnig en tropisch warm tijdens eerste Formule 1-race op Madring in Madrid
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Houten
Tijdens de eerste Grand Prix van Spanje op de Madring in Madrid is het dit weekend zonnig en zeer warm. 'Zaterdag wordt het tijdens de derde vrije training en kwalificatie 32 of 33 graden, terwijl het zondag tijdens de race ruim 30 graden is', zo meldt Weeronline.
Zonnig en ruim 30 graden tijdens de race
'Zondag blijft het zonnig met een strakblauwe lucht. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op tot ruim 30 graden. Ook wanneer de coureurs over de finish komen, ligt de temperatuur nog rond deze waarde', aldus Weeronline. De lucht is niet al te vochtig, waardoor de hitte enigszins goed uit te houden is.