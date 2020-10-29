Politie houdt verdachte aan voor zware mishandeling van vrouw op feest Rhôneweg

De recherche heeft een 31-jarige man uit Almere aangehouden als verdachte van een zware mishandeling van een vrouw op een feest aan de Rhôneweg in Amsterdam. 'De verdachte heeft zich woensdag 28 oktober 2026 gemeld bij de politie', zo meldt de politie donderdag.

Ruzie

In de vroege ochtend van zaterdag 24 oktober 2026 mishandelt de verdachte een vrouw bij een ruzie. Rond 05.40 uur gaat het mis op een feest aan de Rhôneweg. Als twee vrouwen ruzie met elkaar krijgen, bemoeit de verdachte zich ermee en slaat één van de vrouwen met een voorwerp op haar hoofd. De vrouw raakt hierbij zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze aan haar zware verwondingen is behandeld.

Linie

Door de ruzie ontstond er veel onrust op het feest en moest de politie met veel eenheden ter plaatse komen. De agenten moesten zelfs op linie optreden om agressieve gasten op afstand houden en te verwijderen. Hierbij gebruikte de politie geweld door de wapenstok te gebruiken.

Verdachte gevlucht in tumult

In het tumult dat was ontstaan, zag de verdachte van de zware mishandeling kans om te vluchten. De recherche was sindsdien op zoek naar hem, waarbij hij zichzelf nu heeft gemeld bij de politie.