OM en politie zetten identiteit 5 verdachten TEFAF-roof op Europese ‘Most Wanted’-lijst

Vier mannen en één vrouw uit Servië zijn met ingang van vandaag, 29 oktober 2026, toegevoegd aan de Europese lijst van meest gezochte voortvluchtigen, de zogenaamde “Most Wanted”- lijst. 'Alle vijf verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie Limburg (OM) en de politie betrokken bij de TEFAF-roof op 28 juni 2022', zo meldt het OM donderdag.

Vier mannen en een vrouw

Ook staan ze op de Nationale Opsporingslijst en zijn ze sinds april 2026 internationaal gesignaleerd. Het gaat om Aleksander Cenic (50), Aleksander Stojiljkovic (50), Dusko Dimitrijevic (50), Bratislav Stojanovic (41) en Ninoslava Jovic (41). Sinds juni 2022 onderzoekt een rechercheteam, onder leiding van de officier van justitie, de roof op The European Fine Art Fair (TEFAF) die jaarlijks plaatsvindt in Maastricht. De verdachten gebruikten die bewuste dag grof geweld en wisten zich toegang te verschaffen tot vitrines waarin de kostbare juwelen uitgestald lagen. Ze gingen er met een miljoenenbuit vandoor.

Drie diamanten achterhaald

Van de totale buit zijn inmiddels drie diamanten achterhaald. Begin dit jaar is er nog een diamant in Botswana opgedoken. Al eerder werden twee diamanten uit die omvangrijke buit achterhaald en in beslag genomen. Eén diamant bevindt zich in Hong Kong, de andere in Israël.

'Servië levert geen eigen inwoners uit'

Het OM en de politie weten wie er in hun ogen verantwoordelijk zijn voor deze miljoenenroof. Het is bekend dat deze Servische verdachten, naar alle waarschijnlijkheid, in de plaats Niš of omgeving Belgrado verblijven. Ondanks een intensieve samenwerking met diverse landen met ondersteuning van Europol en Eurojust is het tot nu toe niet gelukt de verdachten aan te houden. Voor politie en justitie vormt dat de aanleiding om nu de identiteiten van de verdachten vrij te geven door een vermelding op de “Most Wanted” -lijst en de Nationale Opsporingslijst. “We hebben zicht gekregen op namen, aliassen, beeldmateriaal en de plaatsen waar de verdachten zich mogelijk bevinden”, aldus de onderzoeksleider.

Zolang ze echter in Servië blijven, zijn er geen mogelijkheden om tot aanhouding over te gaan. Servië levert haar eigen inwoners namelijk niet uit. We hopen daarom dat we ze in een ander land kunnen laten aanhouden.”

Eerdere poging van roof op TEFAF maart 2020

In het onderzoek kwam naar voren dat al eerder, in maart 2020, geprobeerd is een roof te plegen op de betreffende kunstbeurs in Maastricht. In ieder geval één van de vijf verdachten is te linken aan deze poging. Deze verdenking is gebaseerd op informatie afkomstig uit Sky ECC, een versleutelde berichtendienst die vooral door criminelen onderling gebruikt wordt. Het onderzoeksteam kreeg recent via Europol, waarmee nauw samengewerkt is gedurende het hele onderzoek, de beschikking over de betreffende informatie.

Inkijkje in Sky ECC versleutelde berichtendienst

In 2021 slaagden opsporingsdiensten erin om toegang te verkrijgen tot miljoenen berichten van gebruikers van het platform en konden ze versleutelde berichten van criminele organisaties ‘live’ meelezen. Sky ECC werd in maart 2021 door de politie offline gehaald en de data werd onderschept. Tot op de dag van vandaag komt de politie verdachten op het spoor via Sky ECC.

Afronding onderzoek

“Na ruim vier jaar onderzoek is er veel bereikt”, licht de officier van justitie toe. “Diverse inzichten, tips en alle aanknopingspunten zijn, binnen de mogelijkheden die er zijn, onderzocht. Natuurlijk zien wij deze verdachten graag achter slot en grendel en hopelijk lukt dat ook nog een keer. Dit was bovenal een omvangrijk en bijzonder onderzoek, waarbij intensief en langdurig werd samengewerkt met andere landen. Met name door die internationale samenwerking, die veelal verloopt volgens protocollen en procedures, heeft alles lang geduurd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de wereldwijde signalering en de plaatsing van de verdachten op de Europese “Most Wanted” en de Nationale Opsporingslijst. Hierdoor hopen we tips te krijgen over reisbewegingen van deze verdachten om zo de kans op een aanhouding te vergroten.”

Meest gezochte criminelen

De openbare Europese lijst met meest gezochte criminelen bestaat sinds 2016. Het is een initiatief van politiediensten binnen de Europese Unie. Sindsdien zijn er al veel voortvluchtigen opgepakt. De Nationale Opsporingslijst is een Nederlandse lijst met personen van wie de identiteit bekend is en van wie de opsporing en aanhouding dringend gewenst is. Omdat de roof in Nederland plaatsvond, worden de verdachten ook op deze lijst geplaatst. De gezochte personen zijn te bekijken via politie.nl.

Beloning

Het OM heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor degene die inlichtingen of aanwijzingen kan geven die leiden tot de aanhouding (één) van de daders van de juwelenroof op de TEFAF in Maastricht.