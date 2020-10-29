Rechthoekig PVC duikt steeds vaker op bij renovaties in Rotterdam en omgeving

In Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen wordt volop gerenoveerd. Portiekwoningen krijgen betere isolatie, bovenwoningen worden opgeknapt en in veel appartementen gaat de vloer als eerste eruit. Bewoners lopen daarbij vaak tegen hetzelfde aan: contactgeluid. In dichtbebouwde straten en galerijflats is een vloer die stiller loopt en toch een warme uitstraling heeft geen overbodige luxe.

Rechthoekig PVC, PVC in plank- of strookvorm, wordt in dit soort renovaties steeds vaker genoemd. Het oogt als hout, maar is praktisch in onderhoud en goed te combineren met vloerverwarming.

Snelle keuzehulp voor bewoners

Wie een nieuwe vloer uitzoekt, ziet al snel tientallen varianten. Met deze korte checklist wordt het overzichtelijk:

- Woon je in een appartement en gelden er geluidsnormen vanuit de VvE?

- Is er vloerverwarming aanwezig of gepland?

- Komt de vloer in een vochtige zone zoals keuken of bijkeuken?

- Wil je zelf leggen of laat je het werk uitvoeren?

Waarom plankvorm zo populair is

De rechthoekige stroken sluiten aan bij de woontrend die je in veel huizen ziet: rustige tinten, een doorlopende vloer en een natuurlijke houtlook. Door de legrichting kan een ruimte optisch langer of breder lijken. Dat is handig in smalle gangen of compacte stadswoningen.

Voordelen die vaak worden genoemd:

- Slijtvast en geschikt voor intensief gebruik

- Waterbestendig bij morsen en natte schoenen

- Comfortabel en relatief stil vergeleken met harde tegels

- Geschikt voor vloerverwarming door de lage warmteweerstand

Wie varianten, afmetingen en toepassingen wil vergelijken, kan meer informatie vinden bij het overzicht van rechthoekig PVC vloeren.

Klik of plak en wat past bij jouw woning

Klik-PVC wordt zwevend gelegd met een kliksysteem, vergelijkbaar met laminaat. Het is populair bij doe-het-zelvers en bij projecten waar snelheid belangrijk is. Een passende ondervloer is wel essentieel voor stabiliteit en geluidsdemping, zeker in appartementen waar soms een 10 dB-eis of vergelijkbare norm geldt.

Plak-PVC wordt verlijmd op de ondergrond. Dit levert meestal het strakste resultaat op en is gunstig als je weinig hoogte wilt opbouwen, bijvoorbeeld in oudere woningen waar deuren en dorpels al krap zijn. De keerzijde is dat de ondervloer vaak geëgaliseerd moet worden. Daarom wordt plak-PVC in de praktijk regelmatig door een vakman gelegd.

Onderhoud en levensduur in de praktijk

PVC is onderhoudsvriendelijk. Met een paar simpele maatregelen blijft de vloer langer mooi:

- Leg een schoonloopmat bij de voordeur om zand buiten te houden

- Stofzuig regelmatig met een zachte borstel

- Dweil licht vochtig en gebruik milde reiniger

Toepassing per ruimte en kleine zakelijke locaties

In woonkamers en hallen gaat het vooral om slijtvastheid en geluid. In de keuken is waterbestendigheid belangrijk. In slaapkamers telt comfort en uitstraling. Ook kleine zakelijke ruimtes in de regio, zoals een kapsalon, praktijk of kantoor aan huis, kiezen regelmatig voor PVC vanwege de combinatie van representatieve look en eenvoudige reiniging.

Wie twijfelt, kan vooraf de ondervloer laten beoordelen en de eisen van de VvE meenemen. Een offerte inclusief leggen geeft meestal snel duidelijkheid over de beste oplossing en de totale kosten.