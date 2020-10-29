Museum verwerft zeldzaam paardenhoofdpantser van Haagse harnasmeester

Het Nationaal Militair Museum (NMM) heeft zijn collectie verrijkt met de aanschaf van een paardenhoofdpantser (1600-1650). Dit zeldzame object vertelt meer over de militaire uitrusting en het vakmanschap uit de Republiek. Het pantser is van grote waarde voor de collectie: er zijn slechts twee andere exemplaren bekend in internationale collecties. Het object is vanaf 10 november te zien in het museum.

Bescherming voor het paard

Bij het woord 'ridder' denken de meesten aan een krijger in harnas, maar ook het paard kreeg vaak een extra laag bescherming. Een paardenharnas bestond uit verschillende onderdelen, zoals beschermplaten voor borst, hals en soms flanken. Het kwetsbare hoofd werd beschermd met een shaffron of chafron. Die helm maakte het dier weerbaar tegen zwaarden, hellebaarden en meterslange pieken. Van de middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw waren paarden cruciaal voor de militaire macht, als lastdier voor bevoorradingstransporten en als basis van de cavalerie. Een goed getraind oorlogspaard was van grote waarde, en het was dan ook logisch dat die dieren tijdens een veldslag goed werden beschermd.

Charles d’Arthene, een van de beroemdste harnassmeden van de Republiek

Het paardenhoofdpantser is verbonden met Charles d'Arthene, beter bekend als Karel van de Ardenne. Hij was een van de beroemdste harnassmeden van de Republiek en werkte in Den Haag. Hij vervaardigde harnassen van uitzonderlijke kwaliteit voor de hoogste kringen van Europa.

Het nieuw verworden paardenhoofdpantser (1600-1650) heeft een opengewerkte pluimkoker, de houder voor een decoratieve pluim. Vergelijkbare pluimkokers zijn bekend van andere harnasonderdelen uit zijn werkplaats. Daardoor kan het pantser aan zijn atelier worden toegeschreven.

Conservator Jeroen Punt over de nieuwste aanwinst: "Soms vertelt één enkel voorwerp een veel groter verhaal. Dit paardenhoofdpantser bewijst dat als geen ander”.

Het zeldzame paardenhoofdpantser is vanaf 10 november te zien in het museum.