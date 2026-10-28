Vanaf 1 november zijn winterbanden verplicht in Oostenrijk en de Franse bergen

Automobilisten die in de winter naar het buitenland rijden, moeten in verschillende Europese landen rekening houden met een winterbandenplicht. In Oostenrijk, Tsjechië en bepaalde berggebieden in Frankrijk gelden de regels vanaf zondag 1 november. In Italië, Slovenië en Kroatië gaan de winterregels op 15 november in. Welke winteruitrusting verplicht is, verschilt per land. Wie niet aan de regels voldoet, riskeert een boete of mag niet verder rijden. Overstappen.nl zet de winterregels per land op een rij.

Oostenrijk, Frankrijk en Tsjechië starten op 1 november

In Oostenrijk zijn winterbanden van 1 november tot en met 15 april verplicht bij sneeuw, sneeuwbrij of ijs. Banden met M+S en minimaal 4 millimeter profiel gelden daar als winterband. Sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan als de weg vrijwel helemaal bedekt is. In Tsjechië zijn winterbanden bij winterse omstandigheden verplicht tot en met 31 maart.

In Frankrijk geldt tot en met 31 maart 2027 de Loi Montagne. Volgens deze wet moeten automobilisten in aangewezen gemeenten in 34 bergdepartementen winteruitrusting bij zich hebben. Het gaat onder meer om gebieden in de Alpen, Pyreneeën, Jura en Vogezen. Borden geven aan waar de zone begint en eindigt. Automobilisten hebben daar vier winterbanden met het Alpine-symbool (3PMSF) nodig of sneeuwkettingen aan boord. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt vooralsnog geen boete, omdat een uitvoeringsdecreet ontbreekt. Wie een bord negeert dat sneeuwkettingen verplicht stelt, riskeert wel een boete van maximaal € 150,-.

“Kijk voor vertrek even op de zijkant van je banden. Staat er alleen M+S op, dan voldoe je in Oostenrijk en Italië aan de regels. In Duitsland en de Franse bergzones is dat niet genoeg. Twijfel je? Neem dan sneeuwkettingen of sneeuwsokken mee”, adviseert Jean-Paul Würsten, autoverzekeringexpert bij Overstappen.nl

Italië, Slovenië en Kroatië volgen op 15 november

In Italië bepalen regio’s en wegbeheerders zelf waar winterbanden of sneeuwkettingen nodig zijn. Dat is meestal van 15 november tot en met 15 april en staat dan op borden langs de weg. In het Aostadal zijn winterbanden of sneeuwkettingen al sinds 15 oktober verplicht, ongeacht het weer. M+S-banden op alle vier de wielen worden geaccepteerd. De boete buiten de bebouwde kom bedraagt € 87,- tot € 344,-.

In Slovenië zijn winterbanden verplicht tot en met 15 maart. Alle banden moeten daar minimaal 3 millimeter profiel hebben, ook bij zomerbanden. In Kroatië zijn winterbanden of sneeuwkettingen tot en met 15 april verplicht op veel hoofdwegen. Neem ook een sneeuwschep mee op reis, want die is daar verplicht.

Duitsland accepteert alleen banden met sneeuwvloksymbool

In Duitsland zijn bij ijzel, sneeuw of sneeuwmodder alleen banden met het 3PMSF-symbool toegestaan. Sneeuwkettingen zijn daar niet genoeg. Rijden met verkeerde banden kost de bestuurder € 60,-, en bij een ongeval tot € 120,-. In Zwitserland zijn winterbanden niet verplicht. Wie daar met ongeschikte banden een ongeval veroorzaakt, kan wel aansprakelijk worden gesteld.