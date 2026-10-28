Minderjarige pizzakoerier die werd gevonden in het water langs Aalsmeerderweg overleden

Na een melding is maandagavond 26 oktober 2026 rond 20.15 uur een minderjarige jongen gevonden in het water langs de Aalsmeerderweg in Aalsmeer. Dit meldt de politie.

In ziekenhuis overleden

'Verschillende hulpdiensten zijn direct naar de plek gegaan en hebben eerste hulpverleend. De jongen is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij helaas is overleden', aldus de politie.

Pizzakoerier

De jongen was op een fiets van een pizzakoerier en raakte te water. 'Er zijn geen aanwijzingen dat de jongen slachtoffer is geworden van een misdrijf', aldus de politie.