President Zelensky bezoekt koning Willem-Alexander en premier Jetten

Koning Willem-Alexander ontvangt woensdag 28 oktober de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, in audiëntie. 'De ontvangst vindt woensdagavond plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag', zo meldt het ministerie van Algemene Zaken woensdag.

Ontmoeting met premier Jetten op Catshuis

Het bezoek van president Zelensky aan Nederland start woensdagmiddag met de ontvangst door minister-president Jetten op het Catshuis. De ontmoeting begint met een bilateraal gesprek, gevolgd door een delegatieoverleg waarbij ook vicepremier en minister van Defensie Yeşilgöz-Zegerius, en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen aanwezig zijn. Aansluitend vindt er een gesprek plaats met CEO’s van Nederlandse en Oekraïense bedrijven.