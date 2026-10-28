Verdachte (62) aangehouden in moordonderzoek Kerkrade

In een moordonderzoek in Kerkrade heeft de politie woensdagochtend een aanhouding verricht. 'Het slachtoffer in deze zaak werd in 2025 aangetroffen in een uitgebrande auto in het Duitse Scherpenseel', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Verdachte (62) komt uit Rimburg

'De aangehouden verdachte betreft een 62-jarige man uit Rimburg. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord op het destijds 46-jarige slachtoffer en het wegmaken van het lichaam van het slachtoffer', stelt het OM.

Verdachte vorig jaar december ook al aangehouden

'Deze verdachte werd in december vorig jaar al eerder aangehouden. Na enkele maanden in voorlopige hechtenis werd hij door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Nieuwe informatie in het onderzoek leidde tot de tweede aanhouding van deze verdachte', aldus het OM. De verdachte bevindt zich in volledige beperkingen. Er kan, mede daarom, geen nadere informatie door het OM worden gedeeld.