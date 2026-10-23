Geen sprake van strafbaar feit maar vermoedelijk technisch mankement woningbrand Maastricht

Een woning aan de Laurent Polisstraat raakte woensdagavond zwaar beschadigd bij een brand. 'Politieonderzoek wees uit dat er vermoedelijk sprake was van een technisch mankement waardoor de brand kon ontstaan. Er is geen sprake van een strafbaar feit', zo maakt de politie vrijdag bekend.

Foto's gemaakt

In verband met instortingsgevaar werd de woning afgezet met hekken. In de loop van donderdagochtend is de forensische opsporing van de politie, onder begeleiding van een constructeur, in de woning geweest. Alles is daarbij fotografisch vastgelegd.

Geen strafbaar feit

'Het onderzoek dat volgde wees uit dat er geen sprake was van een strafbaar feit', aldus de politie.