Verdachte onderzoek dood Hajar wilde ook pleegvader om het leven brengen

Vrijdagmiddag heeft de rechter-commissaris (RC) beslist dat de 23-jarige verdachte in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Hajar voor een periode van veertien dagen in bewaring wordt gesteld. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) zojuist.

Ook verdacht van poging doodslag/moord op man in Koggenland

De 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van moord dan wel doodslag op de 29-jarige Hajar en van poging moord dan wel doodslag op een man en van bedreiging van een vrouw in de gemeente Koggenland. Het gaat hierbij om zijn pleegouders. Ook wordt de man verdacht van het wegmaken van het lichaam van Hajar.

Hajar zondag 4 oktober al om het leven gebracht

'Inmiddels is uit het politieonderzoek komen vast te staan dat Hajar op zondag 4 oktober - op de eerste dag van haar vermissing - aan het begin van de middag om het leven is gebracht', aldus het OM.

Verdachte in beperkingen

De verdachte zit in beperkingen wat inhoudt dat hij met niemand behalve met zijn advocaat contact mag hebben. Zoals gebruikelijk zijn daarom de politie en het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie en kan het OM ook niet meer toelichten dan in het persbericht staat.