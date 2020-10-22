Minderjarig meisje pand aan de Plutolaan in Groningen niet door geweld omgekomen

Het minderjarige meisje dat op maandag 19 oktober overleden is aangetroffen in een pand aan de Plutolaan in Groningen, is niet door geweld om het leven gekomen. Dat meldt de politie donderdag op basis van onderzoek.

Melding vechtpartij

De afgelopen dagen is uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. 'In dit onderzoek is door de recherche ook de melding van een vechtpartij met meerdere personen in een pand aan de Hippocrateslaan in Groningen meegenomen. Het meisje was tijdens dit incident in de woning aanwezig en zou mogelijk ook gewond zijn geraakt. Inmiddels is uit het onderzoek gebleken dat zij bij het incident aan de Hippocrateslaan geen letsel heeft opgelopen, dat heeft geleid tot haar dood', aldus de politie.

