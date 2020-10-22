KNMI geeft code geel voor zware windstoten als gevolg van stormdepressie Austen

Vrijdagavond en in de nacht erna kunnen er zich zware windstoten voordoen in het zuidwesten en zuidoosten van het land. Voor vandaag zijn er geen waarschuwingen van kracht.

Bomen vol in het blad

Vrijdagavond en de nacht erna is er kans op zware windstoten op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en in Limburg. 'Doordat de bomen nog vol in het blad staan zullen er veel kleinere takken afbreken die vooral voor het verkeer voor hinder kunnen zorgen', aldus het KNMI. In Limburg neemt de wind in de nacht naar zaterdag weer af, in het zuidwesten gebeurt dat zaterdagochtend.

Stormdepressie Austen

De wind komt uit richtingen tussen west en zuidwest. We spreken van zware windstoten als deze een snelheid hebben van minimaal 75 km/u. De wind wordt veroorzaakt door stormdepressie Austen.