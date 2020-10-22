CBS: Prijsstijging bestaande koopwoningen in Fryslân het grootst

De prijsstijging van bestaande koopwoningen was in het derde kwartaal van 2026, met 5,7 procent, het grootst in Fryslân en Drenthe. Dit meldt het CBS donderdag.

Prijsstijging in Den Haag het grootst

'Van de vier grootste gemeenten was de prijsstijging in Den Haag het grootst. Alleen het aantal hoekwoningen dat werd verkocht was groter dan een jaar eerder', aldus het CBS op basis van onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Koopwoningen 3,4 procent duurder in 3e kwartaal

Bestaande koopwoningen in Nederland waren in het derde kwartaal van dit jaar 3,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dit is het elfde kwartaal op rij met een prijsstijging. Wel is de prijsstijging opnieuw minder groot dan een kwartaal eerder, toen koopwoningen 4,2 procent duurder waren dan een jaar eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2026 stegen de prijzen gemiddeld met 1,0 procent. Er werden in totaal bijna 62 duizend woningverkopen geregistreerd. Dat is 1,7 procent minder dan in het derde kwartaal van 2025.