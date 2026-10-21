Politie doet onderzoek op vermoedelijke plaats delict dood Hajar

In het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Hajar is een locatie naar voren gekomen waar de jonge vrouw vermoedelijk om het leven is gekomen. Het gaat om een pand aan De Klencke in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Forensische opsporing en de recherche doen er uitgebreid onderzoek.

Hajar werd op 4 oktober door een familielid als vermist opgegeven en een kleine twee weken later dood aangetroffen in een koffer aan de Amsteldijk. Het is nog onduidelijk wat er precies met Hajar gebeurd is, maar dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf staat vast. Waar dit misdrijf heeft plaatsgevonden, kan nog niet met zekerheid gezegd worden, maar op dit moment gaat de recherche ervan uit dat zij in dit pand in Buitenveldert om het leven is gekomen.

Bloemen op vindplaats Hajar

Op de vindplaats van de 29-jarige Hajar hebben mensen bloemen neergelegd om zo hun steun te betuigen aan de familie.