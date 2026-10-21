woensdag, 21. oktober 2026 - 19:30 Update: 21-10-2026 19:32
196 kilo vuurwerk aangetroffen bij integrale controle
Heemskerk
Tijdens een integrale controle op een bedrijventerrein in Heemskerk is op donderdagochtend 15 oktober 196 kilo vuurwerk aangetroffen in een pand aan de Timmerwerf. Er is niemand aangehouden.
De controle werd uitgevoerd door gemeente Heemskerk, omgevingsdienst IJmond en politie. Het aangetroffen vuurwerk valt onder categorie F2. Al het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd door een gespecialiseerd transportbedrijf.
De politie doet verder onderzoek naar de vondst.
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Blik op 112