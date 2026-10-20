ACM: Internetabonnementen boven 300 Mbps winnen terrein

Internetabonnementen met een bandbreedte van 300 Mbps of meer nemen in populariteit toe. 'Bijna een kwart van de aansluitingen heeft een snelheid van 1 Gbps of hoger. Het mobiele dataverbruik zit weer in de lift: in het tweede kwartaal van 2026 steeg het gebruik met 4,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot 856 miljoen GB', zo meldt de ACM dinsdag op basis van de Telecommonitor over het tweede kwartaal van 2026.

Hogere internetsnelheden

De verschuiving naar snellere internetabonnementen is op zichzelf niet nieuw. In de Telecommonitor over het tweede kwartaal zijn voor het eerst meer gedetailleerde cijfers over de internetsnelheden opgenomen. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen vier segmenten: snelheden van 30-100 Mbps, 100-300 Mbps, 300-1000 Mbps, en 1 Gbps of hoger. Hieruit blijkt dat 46% van de abonnementen in de categorie 100-300 Mbps zit. Ruim 21% komt voor rekening van de 300-1000 Mbps categorie en bijna een kwart (24,9%) heeft een abonnement met een bandbreedte van 1 Gbps of meer. De laatste twee categorieën zijn het hardst gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

'Huishoudens hebben vaak voldoende aan relatief lage snelheid'

De groei is opvallend, omdat met name huishoudens vaak voldoende hebben aan een relatief lage snelheid. Eerder onderzoek door de ACM wees uit dat een internetsnelheid van 50-100 Mbps voor veel huishoudens al voldoende is, maar dat door online snelheidsadviezen en ‘upselling’ er vaak hogere snelheden worden afgenomen. De ACM adviseert om altijd kritisch te kijken of een snel internabonnement nodig is. Telecomaanbieders zijn jaarlijks en bij afloop van de contractstermijn verplicht om klanten van goede informatie te voorzien zodat zij een goede keuze maken over hun internetabonnement. Recent heeft de ACM concept beleidsregels gepubliceerd om deze verplichting te verduidelijken.

Mobiele markt

Het mobiele dataverbruik steeg, na enkele maanden van stagnatie, in het tweede kwartaal met 4,7% naar 856 miljoen GB. Hiermee ligt het verbruik inmiddels ruim boven het record van 829 miljoen GB in het vierde kwartaal van 2025. Het aantal simkaarten voor (slimme) apparaten is gestegen tot 22,1 miljoen, wat een toename van 3,8% betekent.

Aanhoudende daling belminuten

Het aantal belminuten blijft stevig dalen. Mobiele bellers klokten bij elkaar 7,7 miljard belminuten, terwijl het voorgaande kwartaal nog 7,9 miljard minuten werd gebeld. Vaste telefonie daalde ook stevig: van 0,86 miljard belminuten in het eerste kwartaal naar 0,80 miljard minuten in het tweede kwartaal. In lijn met deze daling is ook het aantal vaste telefonie-aansluitingen verder afgenomen. Er zijn nu nog 3,63 miljoen vaste aansluitingen.

Glasvezel blijft groeien

De ACM Telecommonitor bevat dit kwartaal met de toevoeging van de categorie ‘gerealiseerde aansluitingen’ (‘homes connected’), ook meer gedetailleerde cijfers over de ontwikkeling van de netwerken. Huishoudens met een ‘gerealiseerde aansluiting’ kunnen gemakkelijk diensten over glasvezel afgaan nemen. Het aantal glasvezelaansluitingen dat daadwerkelijk in gebruik is, blijft toenemen en bedraagt 3,75 miljoen. Dat is toename van 1,6% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal aansluitingen tot de erfgrens (‘homes passed’) blijft licht stijgen en bedraagt nu 9,18 miljoen (+1,4%). Het aantal aansluitingen tot in de meterkast (homes connected) bedraagt 6,69 miljoen (+1,8%).

Steeds meer glasvezel en minder koperaansluitingen

Het algemene beeld is vergelijkbaar met eerdere kwartalen: het aandeel van glasvezel neemt toe ten koste van koper (xDSL), terwijl aantal aansluitingen op de kabel stabiel blijft.