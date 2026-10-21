Bugs in programmeertaal PHP zorgen voor opschudding

Er zijn twee kritieke kwetsbaarheden gevonden in programmeertaal PHP. Er is een publieke Proof of Concept (PoC)- code beschikbaar, maar het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft nog geen actief misbruik gesignaleerd. Wel adviseert het NCSC nadrukkelijk een patch op 21 oktober 16:00 uur Nederlandse tijd te gebruiken

Welke versies zijn kwetsbaar?

Alle versies vanaf versie 5 zijn in ieder geval kwetsbaar. Daarmee zijn alle producten en componenten waar PHP in zit of wat gebruik maakt van PHP in potentie kwetsbaar.

Wat voor soort product is het?

PHP is een programmeertaal waarmee websites en webapplicaties worden gebouwd. Deze programmeertaal wordt voornamelijk gebruikt voor de backend van websites, en zorgt ervoor dat een website niet alleen informatie toont, maar ook daadwerkelijk iets kan doen. Het draait op de server en verwerkt gegevens en opdrachten. Het zorgt ervoor dat men kan inloggen, voert betalingen uit en communiceert met databases.

Hoe kan de kwetsbaarheid misbruikt worden?

Door middel van een eenvoudig POST-request kunnen de kwetswaarheden misbruikt worden. Deze request kan leiden tot een een Remote Code Executie (RCE).