Politie houdt man (23) aan in onderzoek naar dood Hajar (29)

In het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Hajar is dinsdag een verdachte aangehouden. 'Het gaat om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hajar werd eerder als vermist opgegeven en later dood aangetroffen in een koffer aan de Amsteldijk in Amsterdam', zo meldt de politie dinsdagavond.

'Hajar met koffer vertrokken'

Zondagavond 4 oktober heeft een familielid Hajar bij de politie als vermist opgegeven en aangegeven zich zorgen te maken over haar welzijn. Het familielid gaf aan dat de vrouw eerder voor periodes weg is geweest, maar daarna weer terugkwam. Hajar zou met een koffer zijn vertrokken.

'Vermissing Hajar op 5 oktober als urgent geclassificeerd'

Op basis van alle informatie werd de vermissing van Hajar op 5 oktober als urgent geclassificeerd. Daarop heeft de recherche haar direct met behulp van diverse opsporingsmiddelen geprobeerd te traceren. Op dat moment in het onderzoek werd er met meerdere scenario’s rekening gehouden. Of sprake was van een misdrijf was op dat moment niet duidelijk.

'Foto Hajar gedeeld met toestemming familie'

Toen de verschillende opsporingshandelingen niet tot de locatie van Hajar leidden, is besloten om de hulp van het publiek in te schakelen. Het delen van een foto is een stap die niet lichtvaardig wordt genomen; de betreffende persoon kan deze publicatie niet zelf bepalen. Het is een besluit dat in overleg met de familie is genomen. Op 13 oktober is haar foto breed gedeeld met het publiek. Dit leidde tot diverse tips van mensen die haar mogelijk nog hadden gezien.

Vondst lichaam

Op vrijdagochtend 16 oktober vond een wandelaar aan de Amsteldijk een koffer in het water. Die meldde dit bij de politie. Na onderzoek bleek hier een lichaam in te zitten, daarop is direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. 'Uiteindelijk wees het onderzoek uit dat dit het lichaam van Hajar betrof en dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. We houden er rekening mee dat Hajar kort na haar vermissing om het leven is gebracht', aldus de politie.

Opsporen verdachte

In het onderzoek naar de vermissing van Hajar kwamen camerabeelden naar voren die gemaakt zijn bij de Rai op zondag 4 oktober. Hierop is zij met een op dat moment onbekende man te zien. Omdat het contact tussen Hajar en de man geen indicatie gaf dat er sprake was van een verdachte of dreigende situatie, is deze man op dat moment als getuige aangemerkt. Hij is door de recherche geïdentificeerd en op maandagavond 19 oktober gehoord als getuige. Aanvullend onderzoek maakte daarna, op dinsdagochtend 20 oktober, duidelijk dat hij vermoedelijk betrokken is bij het overlijden van Hajar. Hij werd om die reden gesignaleerd en de politie was actief naar hem op zoek.

Aanhouding verdachte

Diezelfde ochtend 20 oktober ontving de meldkamer in de eenheid Noord-Holland een melding dat er op dat moment een geweldsincident plaatsvond in een woning in Gemeente Koggenland. De politie ging direct ter plaatse en trof een gewonde man aan. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling. Bij de woning werd een 23-jarige man aangehouden voor het geweldsincident. Het mannelijke slachtoffer en de aangehouden verdachte kenden elkaar.

Gemeente Koggenland

De in Gemeente Koggenland aangehouden man betreft dezelfde persoon die inmiddels ook verdachte was geworden in het onderzoek naar de dood van Hajar. Hij zit op dit moment vast en zit in alle beperkingen, wat betekent dat er nog weinig informatie gedeeld kan worden over zijn mogelijke betrokkenheid omdat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat.

Van de verdachte is bekend dat hij op dit moment geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland. De man heeft de Somalische nationaliteit en verblijft sinds 2009 in Nederland. Sinds 2014 heeft hij een permanente verblijfsvergunning.

Vervolgonderzoek

Met de aanhouding van een verdachte is het onderzoek nog altijd in volle gang. Informatie over wat Hajar precies is overkomen en waar, is nog altijd onderdeel van de puzzel die rechercheurs aan het leggen zijn. De hulp van het publiek blijft hierbij zeer welkom.