Afgelopen seizoen minder stadionverboden en drie definitief gestaakte wedstrijden

Het seizoen 2025/’26 van het betaald voetbal telde in totaal 975 wedstrijden. Bij drie wedstrijden leidde ernstig wangedrag van bezoekers helaas tot het definitief staken van de wedstrijd. In alle drie de gevallen (Ajax – FC Groningen, SC Cambuur – Vitesse en NAC Breda – sc Heerenveen) ging het om grootschalige vuurwerkincidenten. Het aantal door de KNVB opgelegde landelijke stadionverboden daalde van 887 in het seizoen 2024/’25 naar 704 het afgelopen seizoen, dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor van de KNVB.

Omdat de pakkans de afgelopen jaren onder meer dankzij geavanceerde camerasystemen is vergroot, is met deze daling te concluderen dat minder mensen zijn betrokken bij incidenten. De meeste stadionverboden werden opgelegd voor het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen (100), gevolgd door openlijke geweldpleging (62), het afschermen van daders of bemoeilijken van herkenning (61) en het voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk (54). De gemiddelde duur van de opgelegde stadionverboden was 24 maanden.

Het aantal tuchtrechtelijke onderzoeken naar wanordelijkheden en de verantwoordelijkheid van clubs bleef vrijwel gelijk: van 161 in 2024/’25 naar 160 in het afgelopen seizoen. Binnen deze onderzoeken werd 93 keer vuurwerk geregistreerd. In totaal 88 onderzoeken eindigde in een sepot omdat de aanklager constateerde dat de club niets te verwijten was.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB: “Incidenten hebben begrijpelijk veel impact, maar de seizoencijfers gebaseerd op alle 975 wedstrijden geven een genuanceerder beeld. Het voetbal heeft veel stappen gezet en blijft zoeken naar verdere verbeteringen. Tegelijkertijd duiken in en rond het voetbal ook maatschappelijke problemen op, die vragen om landelijke regie op criminele groepen, aanpak van illegale handel en wetgeving die aansluit bij de praktijk. Zo werken we met de politie, OM, gemeenten en overheid aan hetzelfde doel: miljoenen mensen die gezamenlijk op de tribunes van het voetbal kunnen genieten.”

Uit marktonderzoek blijkt dat in drie jaar tijd 37% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder een voetbalwedstrijd in een stadion heeft bezocht.