KNVB: Transferwindow gesloten, 1.030 transfers in betaald voetbal

De zomerse transferperiode in het betaald voetbal zit erop. 'Bij de mannen en vrouwen werden deze zomer in totaal 1.030 transfers geregistreerd. Bij de mannen ging het om 861 transfers, 82 meer dan tijdens de zomerperiode van 2025. In het betaald vrouwenvoetbal werden 169 transfers geregistreerd, tegenover 116 vorig jaar', zo meldt de KNVB vandaag.

Mannen

Tussen 22 juni en 2 september werden in totaal 861 transfers van, naar of binnen het Nederlands betaald voetbal bij de mannen geregistreerd. Daarvan vonden 342 transfers binnen Nederland plaats. Daarnaast kwamen 236 spelers vanuit het buitenland naar Nederland, terwijl 283 spelers de omgekeerde weg bewandelden en naar een buitenlandse club vertrokken.

Transferwindow

Ook in de laatste 24 uur van de transferwindow werd nog volop bewogen. In totaal werden in die periode 62 transfers geregistreerd. Vorig jaar waren dat er 32.

De eerste geregistreerde transfer van deze transferperiode was die van Nökkvi Þeyr Þórisson. Hij keerde na een verhuurperiode bij Telstar 1963 terug naar Sparta Rotterdam. De laatste overschrijving was die van Mvula Jordan Lotomba, die Feyenoord verruilde voor Celtic.

Amateurvoetbal

Ook voor internationale overschrijvingen in het amateurvoetbal is de transferperiode afgesloten. In totaal werden 1.651 internationale overschrijvingen geregistreerd. Daarbij kwamen 1.171 spelers vanuit het buitenland naar Nederland en vertrokken 480 spelers vanuit Nederland naar een buitenlandse club.

Het totale aantal internationale overschrijvingen ligt daarmee nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In 2025 werden er 1.660 geregistreerd. Het aantal spelers dat vanuit het buitenland naar Nederland kwam, nam toe van 1.155 naar 1.171. Het aantal spelers dat vanuit Nederland naar het buitenland vertrok, daalde van 505 naar 480.

Vrouwen

Ook de zomerse transferperiode in het betaald vrouwenvoetbal is inmiddels gesloten. Tussen 22 juni en 3 september werden in totaal 169 transfers geregistreerd. Dat zijn er 53 meer dan vorig jaar, toen 116 speelsters een overstap maakten.

Van de 169 transfers vonden er 89 binnen Nederland plaats. Daarnaast kwamen 35 speelsters vanuit het buitenland naar Nederland en maakten 45 speelsters de overstap van Nederland naar een buitenlandse club. In de laatste 24 uur van de transferwindow werd nog één transfer geregistreerd.

De eerste speelster die deze transferperiode door de KNVB werd overgeschreven, was Lotte Jansen. Zij maakte de overstap van De Graafschap naar S.V. Zulte-Waregem. De laatste geregistreerde transfer was die van Dina Haizoun, die Excelsior verruilde voor AS FAR uit Marokko.