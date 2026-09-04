Vandaag herfst en zondag zomers

Is het vandaag een herfsdag, zondag wordt het opnieuw zomers zo meldt het KNMI vandaag.

Vanochtend is het bewolkt en in het noorden en noordwesten gaat het enige tijd regenen. In de rest van het land valt slechts af en toe lichte regen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten die erg vlagerig is. In het kust- en Waddengebied en op het IJsselmeer is de wind hard of stormachtig, windkracht 7-8, met plaatselijk zware windstoten van 75-90 km/u.



Vanmiddag is er veel bewolking. De regen trekt geleidelijk naar het zuiden en zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon door. De maximumtemperatuur loopt uiteen van rond 20°C in het noorden tot rond 23°C in het zuidoosten. Van het noordwesten uit daalt de temperatuur naar een graad of 18. De wind is eerst vrij krachtig, langs de kust krachtig tot hard uit het zuidwesten. In de loop van de middag neemt de wind af naar matig uit een westelijke richting, langs de kust naar (vrij) krachtig, windkracht 5-6.



Vanavond zijn er enkele opklaringen. In het zuidoosten regent het eerst nog. In het noorden is er later kans op een bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6.

Zondag en maandag meest droog en zonnige perioden, op maandag in het zuidoosten mogelijk zomers warm. Toenemende kans op regen (vooral dinsdag en woensdag) en geleidelijk minder warm.