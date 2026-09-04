CO2-uitstoot wegverkeer daalt voor het eerst na coronapandemie

In 2025 veroorzaakte het wegverkeer 26,6 miljard kilogram CO2-uitstoot op Nederlands grondgebied; 2,2 procent minder dan tien jaar eerder en 1,6 procent minder dan in 2024. Het is de eerste daling van CO2-uitstoot door wegverkeer na de coronapandemie. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Personenauto’s veroorzaken in 2025 bijna 58 procent van de CO2-uitstoot door het wegverkeer binnen Nederland. In totaal stootten personenauto’s bijna 15,4 miljard kilo CO2 uit, 1,9 procent minder dan in 2024. Het aantal afgelegde kilometers steeg met 0,6 procent.

Meer elektrisch

De lagere CO2-uitstoot van personenauto’s komt onder andere doordat er meer kilometers elektrisch gereden worden. Volledig elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen CO2 uit. De CO2-uitstoot per kilometer van niet-elektrische personenauto’s is tussen 2024 en 2025 vrijwel gelijk gebleven.

Het gaat hierbij alleen om de CO2-uitstoot tijdens het rijden, niet om de uitstoot die vrijkomt bij bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit voor het opladen van elektrische auto’s.

Uitstoot bedrijfsvoertuigen lager

Lichte en zware bedrijfsvoertuigen zorgden in 2025 samen voor 40 procent van de CO2-uitstoot van het wegverkeer. De CO2-uitstoot van lichte en zware bedrijfsvoertuigen is vergeleken met 2024 met respectievelijk 1,7 en 0,9 procent afgenomen. Dit komt vooral doordat het aantal gereden kilometers door bedrijfsvoertuigen daalde met 0,7 procent. De CO2-uitstoot per kilometer nam bij lichte bedrijfsvoertuigen met 1,5 procent af en bleef bij zware bedrijfsvoertuigen vrijwel gelijk.

Uitstoot personenauto’s lager dan in 2015

De CO2-uitstoot van het wegverkeer is 608 miljoen kilogram lager dan 10 jaar geleden. Personenauto’s stootten 9,1 procent minder CO2 uit dan in 2015; 1 534 miljoen kilo.

Voertuigen met een bromfietskenteken hebben het kleinste aandeel (0,2 procent) in de CO2-uitstoot van het wegverkeer, maar daalden relatief het meest. In 2025 stootten ze 47 miljoen kilogram CO2 uit, tien jaar eerder was dit 83 miljoen kilogram.

Lijn- en touringcarbussen stootten 1,2 procent uit van de CO2-uitstoot van het wegverkeer. Vergeleken met tien jaar eerder is hun CO2-uitstoot 39,9 procent lager; 204 miljoen kilogram.

De afname komt onder andere doordat er meer schonere voertuigen zijn, waaronder meer elektrische voertuigen. In 2025 was van de personenauto’s 7,4 procent volledig elektrisch, bij de bromfietsen was dit 14,7 procent en bij de bussen 26,9 procent.