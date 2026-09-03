Overijsselse campagne tegen zorgcriminaliteit helpt inwoners signalen te herkennen

Overijsselse campagne tegen zorgcriminaliteit helpt inwoners signalen te herkennen Een campagne tegen zorgcriminaliteit helpt inwoners van Overijssel om signalen van misstanden in de zorg te herkennen en verdachte situaties anoniem te melden.

De campagne vraagt aandacht voor een vorm van criminaliteit met grote gevolgen voor kwetsbare cliënten.

De campagne is een initiatief van Meld Misdaad Anoniem (M.), Overijsselse gemeenten, politie en de provincie Overijssel. Met de campagne vragen de organisaties aandacht voor zorgcriminaliteit en laten zij zien waar inwoners op kunnen letten.

Verdienmodel voor criminelen

Meld Misdaad Anoniem stelt dat criminelen de zorgsector zien als een lucratief verdienmodel. Jaarlijks verdwijnen miljarden euro’s aan zorggeld in handen van criminelen, blijkt onder meer uit informatie van het OM. Dat geld is bedoeld voor zorg, maar komt daardoor niet terecht waar het nodig is.

Zorgcriminaliteit bestaat volgens M. vaak uit een keten van malafide bedrijven en personen. Zo worden valse diploma’s, certificaten en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) gebruikt. Criminelen schrijven zich bijvoorbeeld in als zzp’er of richten zelf een zorgbureau op. Vervolgens komen zij via malafide zorgbureaus of uitzendbureaus terecht bij zorginstellingen, gemeenten en uiteindelijk bij kwetsbare cliënten. Zo kunnen ongekwalificeerde criminelen aan het bed komen te staan van mensen die juist goede en veilige zorg nodig hebben.

Kwetsbare inwoners

De gevolgen kunnen groot zijn voor cliënten die afhankelijk zijn van zorg. Volgens M. kunnen medische fouten ontstaan doordat kennis en empathie ontbreken. Ook kunnen cliënten onder druk worden gezet om hun DigiD of bankpas af te geven. Juist kwetsbare inwoners zijn hiervan de dupe.

M. meldt dat vooral misbruik wordt gemaakt van zorggeld in de jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg. Cliënten zijn daar niet altijd in staat om zelf misstanden te herkennen of te melden. Daarom is het volgens M. van belang dat familieleden, vrijwilligers, zorgmedewerkers en anderen in de omgeving alert zijn op signalen.

Verontrustend

Commissaris van de Koning Andries Heidema benadrukt dat zorgcriminaliteit niet alleen gaat over fraude met geld, maar vooral over de bescherming van inwoners die afhankelijk zijn van veilige en betrouwbare zorg. "De overgrote meerderheid van de zorgverleners zet zich elke dag met hart en ziel in voor goede zorg. Juist daarom is het verontrustend dat criminelen misbruik maken van de zorg. Goede zorg is van grote waarde voor onze samenleving. Iedereen die zorg nodig heeft, moet erop kunnen vertrouwen dat die zorg veilig en betrouwbaar is."

De campagne laat zien welke signalen kunnen wijzen op zorgcriminaliteit. Volgens M. kan een zorgaanbieder die opvallend hoge winsten maakt of luxe uitgaven doet een signaal zijn. Ook zorg die wel wordt gedeclareerd, maar niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd, vraagt om extra alertheid.

Misstanden onderzocht

Volgens Heidema begint de aanpak van zorgcriminaliteit met het herkennen en melden van signalen. "Een familielid, zorgmedewerker, vrijwilliger of iemand anders die betrokken is bij de zorg kan opvallende of verdachte situaties herkennen. Door die te melden, kunnen misstanden aan het licht komen en worden onderzocht."

Hij roept inwoners op om niet weg te kijken. "We kunnen niet verwachten dat kwetsbare cliënten altijd zelf aan de bel trekken. Daarom hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Door alert te zijn en verdachte situaties te melden, helpen we om misbruik van de zorg tegen te gaan en cliënten te beschermen."