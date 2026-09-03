Groene Karavaan brengt week vol natuuractiviteiten naar Noordwest-Overijssel

Van 14 tot en met 20 september trekt de Groene Karavaan van Natuur voor Elkaar door Noordwest-Overijssel. Een week lang kunnen inwoners op verschillende plekken in de regio meedoen aan activiteiten rond natuur, water en een groene leefomgeving.

Van een fietstocht door nieuwe natuur en varen door de Weerribben-Wieden tot kruidenwandelingen, workshops en een festival voor het hele gezin.

Van Reevediep tot Weerribben-Wieden

De week start op maandag 14 september met een fietsexcursie door het Reevediep. Deelnemers ontdekken hoe hier dankzij Ruimte voor de Rivier nieuwe natuur is ontstaan. Daarna trekt de Karavaan verder door de regio. In Nationaal Park Weerribben-Wieden kun je wandelen door moerasbos en veenweiden, meevaren met de Groene Wensboot of vanaf het water het leefgebied van de otter ontdekken. In Kampen voert een groenwandeling langs verrassende groene plekken in de historische binnenstad. Op het programma staan ook onder andere een kruidenwandeling, workshop over een groener erf en een Herbergsessie over de toekomst van het landschap.

Ook voor kinderen volop te ontdekken

Kinderen kunnen tijdens de Groene Karavaan ook naar buiten. De groene locaties van Eigen&Wijzer in Zwolle organiseren op woensdag 16 september verschillende natuuractiviteiten. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder andere bodemdieren zoeken, water onderzoeken en popcorn maken boven een duurzaam vuurtje.

Festival

Een van de grotere activiteiten is het Groene Karavaan Festival op zaterdag 19 september, bij het provinciehuis in Zwolle. Bezoekers kunnen hier tussen 10.30 en 15.30 uur terecht voor een dag vol natuur, water en activiteiten. Er zijn onder meer een informatie- en doemarkt, natuursafari, tuincoaches en activiteiten voor kinderen. Voor hen zijn er speciale natuuropdrachten en wie alle opdrachten uitvoert, mag zich aan het einde van de dag 'Klimaatheld' noemen.

Een week lang meedoen

De Groene Karavaan sluit op zondag 20 september af met 'Van Stad tot Stroming'. Jongeren van het Groen Traineeship en IVN Stadsvergroeners organiseren die middag creatieve sessies en buitenactiviteiten rond stadsvergroening, natuur en schoon water. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor een aantal programmaonderdelen is vooraf aanmelden nodig.



De Groene Karavaan is een initiatief van het provinciale programma Natuur voor Elkaar en wordt samen met partners uit de regio georganiseerd. Het doel is om natuur dichter bij mensen te brengen. Niet alleen door erover te vertellen, maar vooral door samen naar buiten te gaan, te ontdekken en zelf aan de slag te gaan.