Subsidie voor betere bereikbaarheid en kwaliteit van bushaltes

Gemeenten in Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van bestaande bushaltes en de verbindingen ernaartoe.

De provincie stelt financiële ondersteuning beschikbaar voor maatregelen die bushaltes veiliger, comfortabeler, toegankelijker en beter bereikbaar maken voor reizigers. Een aantrekkelijk openbaar vervoernetwerk begint bij een goede halte.

Denk aan voorzieningen zoals bushokjes, verlichting, fietsparkeerplekken, afvalbakken en zit- of leungelegenheden. Daarnaast ondersteunt de regeling maatregelen die de loop- en fietsverbindingen naar haltes verbeteren, zoals het aanleggen of verbreden van paden, veilige oversteekplaatsen, extra verlichting en het verbeteren van voorrang voor voetgangers en fietsers.

Zo helpen wij gemeenten om OV-haltes veiliger, comfortabeler en beter bereikbaar te maken.

Toegankelijk openbaar vervoersysteem

De subsidieregeling biedt ook mogelijkheden om de toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren. Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen voor:

Maatregelen zoals het aanpassen van perrons;

het aanleggen van rolstoeltoegankelijke routes;

het verbeteren van doorgangen en het aanbrengen van voorzieningen voor reizigers met een visuele beperking (zoals geleidelijnen op de bushalte).

Hiermee draagt de provincie bij aan een toegankelijk openbaar vervoersysteem dat voor iedereen goed bruikbaar is, inclusief ouderen en mensen met een beperking.