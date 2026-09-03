Brabant wil €150 miljoen inzetten voor verduurzaming van woningen

Voor veel huishoudens vormt de investering in woningverduurzaming nog altijd een hoge drempel. Daarom wil de provincie Noord-Brabant €150 miljoen investeren in Nationaal Warmtefonds.

Daarmee kunnen meer huishoudens een lening afsluiten voor maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Naar verwachting profiteren circa 13.000 Brabantse huishoudens van lagere energielasten.

Nationaal Warmtefonds verstrekt leningen aan particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die hun woning willen verduurzamen. Het fonds biedt financiering aan huishoudens die de investering niet volledig zelf kunnen betalen of daarvoor niet altijd bij een bank terechtkunnen.

Voor de investering wil de provincie middelen inzetten uit de Immunisatieportefeuille. Deze portefeuille is opgebouwd met de opbrengsten uit de verkoop van energiebedrijf Essent. De provincie zet het vermogen in voor financieel rendement en maatschappelijke opgaven, waaronder energie en klimaat.

“Mede door de stijgende prijzen van stroom en gas hebben ook in Brabant veel mensen moeite om de energierekening te betalen”, zegt gedeputeerde Bas Maes (Energie). “Juist daarom is energiebesparing zo belangrijk. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor lagere energiekosten, maar niet iedere woningeigenaar kan die investering betalen. Met deze investering willen we meer huishoudens helpen om hun woning te verduurzamen.”

Investering blijft in Brabant

De provincie stelt het geld niet in één keer beschikbaar. Nationaal Warmtefonds ontvangt de investering in verschillende tranches. Daarbij geldt dat nieuwe bedragen pas beschikbaar komen nadat is aangetoond dat eerdere middelen zijn ingezet voor verduurzamingsmaatregelen in Brabant. “Dat vinden we belangrijk”, aldus Maes. “We willen dat deze investering zichtbaar bijdraagt aan woningen in Brabant. Daarom hebben we daar duidelijke afspraken over gemaakt.”

Het fonds rapporteert ieder kwartaal over de voortgang en de resultaten. Daarmee blijft inzichtelijk hoe de investering bijdraagt aan de verduurzaming van woningen in Brabant.

Lagere energielasten en minder uitstoot

Met de financiering kan Nationaal Warmtefonds leningen blijven verstrekken voor maatregelen zoals isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Dat draagt bij aan energiebesparing, minder CO₂-uitstoot en het terugdringen van energiearmoede.