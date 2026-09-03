Test nieuwe aanpak om ammoniakuitstoot te verlagen

Boeren kunnen met maatregelen in hun dagelijkse bedrijfsvoering de ammoniakuitstoot flink verminderen. Bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of het spoelen van roostervloeren.

Het is alleen lastig om deze vermindering structureel aan te tonen. In Overijssel starten we daarom een pilot om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden.

Nieuwe aanpak

PAS-melders kunnen als eerste deelnemen om te verkennen hoe ze op basis van hun vakmanschap binnen de oorspronkelijke vergunningsruimte kunnen komen. Daardoor kunnen eventuele handhavingsverzoeken afgewezen worden.

De provincie heeft beschikbare kennis over maatregelen om ammoniakuitstoot te verminderen gebundeld en voorgelegd aan een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Samen met onder meer Wageningen University & Research (WUR) is vervolgens een aanpak ontwikkeld om met bedrijfsgegevens uit de in de melkveehouderij bekende Kringloopwijzer en monitoring aan te tonen of de afgesproken vermindering daadwerkelijk wordt bereikt.

Waarom ammoniak?

Ammoniak is een stikstofverbinding die in de landbouw vooral vrijkomt uit mest. Een deel daarvan komt als stikstof terecht in de natuur en kan effect hebben op kwetsbare natuur. Daarom richt de pilot zich op het verminderen van de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: "Boeren kennen hun eigen bedrijf en weten welke slimme maatregelen in hun bedrijfsvoering passen. We weten dat zij daarmee hun ammoniakuitstoot flink kunnen verminderen. De uitdaging is om die vermindering ook over langere tijd goed aan te tonen. Met deze pilot testen we hoe dat kan. Zo benutten we het vakmanschap van boeren om de ammoniakemissies te verminderen en doen we ervaring op met een aanpak die ook breder van waarde kan zijn, zoals doelsturing en het correct vastleggen van de feitelijke ammoniakemissie met oog op de plannen vanuit het kabinet."

PAS-melders kunnen als eerste deelnemen

In eerste instantie is er ruimte voor PAS-melders en interimmers. Een deskundige stelt samen met de ondernemer een plan op met maatregelen die passen bij het bedrijf. Een onafhankelijke controleur ziet erop toe dat deze maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en volgehouden. De maatregelen moeten in ieder geval tot en met 2029 worden voortgezet.

Door hun ammoniakuitstoot te verminderen en dit aantoonbaar te maken, kunnen deelnemers binnen de stikstofruimte blijven die voor hun bedrijf beschikbaar was vóór de PAS-melding. Dat kan meewegen bij de beoordeling van een verzoek om handhaving.

Deelname aan de pilot betekent niet dat een ondernemer een aangepaste natuurvergunning krijgt. Deelnemers kunnen daarnaast gebruik blijven maken van het landelijke legalisatieprogramma.

Met de pilot wil de provincie leren hoe de effecten van maatregelen in de bedrijfsvoering voor een langere periode aantoonbaar kunnen worden gemaakt. Die kennis kan ook van waarde zijn voor de vraag hoe managementmaatregelen in de toekomst een plek kunnen krijgen in vergunningverlening, emissiecijfers en doelsturing.

Maximaal 30 deelnemers

Er is in eerste instantie plaats voor maximaal 30 PAS-melders en interimmers. Zij kunnen maximaal €70.000 subsidie krijgen. Daarvan is maximaal €10.000 bedoeld voor het opstellen en begeleiden van het plan en maximaal €60.000 voor de uitvoering van maatregelen.