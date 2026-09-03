Geen landelijk watertekort meer

Er is geen landelijk watertekort meer doordat het neerslagtekort is afgenomen en er minder vraag is naar water. Sommige gewassen kunnen al geoogst worden, daarna is beregening niet meer nodig. Bovendien valt er meer regen, waardoor bijvoorbeeld boeren hun gewassen minder hoeven te besproeien. Het is ook minder heet, waardoor minder water verdampt.

Dit betekent dat het Management Team Watertekorten vanaf vandaag niet meer wekelijks samenkomt. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling komt wel nog regelmatig bijeen. De droogtemonitor blijft het hele droogteseizoen verschijnen op dinsdag (1 april tot 1 oktober).

De waterbeheerders blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen, er blijft aandacht voor en coördinatie op het droogtedossier.

Droogte nog niet voorbij

Regionaal zijn er nog grote verschillen. Op sommige plekken is er nog steeds een watertekort. Hoewel de hoeveelheid droogtemaatregelen afneemt, ervaren sectoren als scheepvaart, industrie, landbouw en natuur overal in het land nog hinder. Ook verzilting van bijvoorbeeld het IJsselmeer is voor drinkwaterbedrijven nog een belangrijk punt van aandacht. Water dat te zout is, is minder geschikt als bron voor drinkwater.

Afschaling betekent niet dat de effecten van de droogte zijn verdwenen. Er stroomt meer water door de Rijn dan vorige week, maar normaal stroomt er bijna een dubbele hoeveelheid water doorheen.

De rivierstanden kunnen tot eind van het jaar laag staan, de grondwaterstanden nog maanden langer. Vooral de scheepvaart zal helaas komende tijd nog veel hinder ondervinden, vooral doordat zij met minder lading kunnen varen en vanwege wachttijden voor het gebruik van sluizen. Ook de effecten op de natuur kunnen nog lang doorwerken.