Aanhoudingen na dodelijk geweldsincident in Hoogeveen

De politie heeft twee aanhoudingen verricht na een ernstig geweldsincident in Hoogeveen, waarbij woensdagavond 2 september een 45-jarige Roemeense man is overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Steekincident

Bij de politie kwam rond 18:30 uur een melding binnen van een mogelijk steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. Toen we daar aankwamen, vonden we daar inderdaad een zeer ernstig gewond persoon. De hulpverlening werd opgestart en ook het MMT kwam ter plaatse. Helaas heeft deze hulpverlening niet meer mogen baten.

Toedracht verwondingen

'We houden zeer sterk rekening met een steekincident. We doen nog onderzoek naar de precieze toedracht van de verwondingen en we willen ook weten waar het incident precies heeft plaatsgevonden', aldus de politie.

Aanhoudingen

Het onderzoek leidde al snel tot de aanhouding van een 43-jarige Roemeense man. Dat gebeurde vlakbij, in de Juliana van Stolbergstraat. Later op de avond hebben we ook nog een 28-jarige Roemeense man aangehouden, ergens op een andere locatie buiten Hoogeveen. Beide mannen zitten vast en ze worden natuurlijk gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Onderzoek

Het onderzoek naar het geweldsincident gaat donderdag verder. Het gaat om tactisch en technisch onderzoek. Ook wordt waar nodig nog sporenonderzoek verricht.