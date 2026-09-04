Onderzoek naar overlijden 12-jarige jongen

Vrijdagochtend is de politie een onderzoek gestart in een woning aan de Leharstraat in Eerbeek. Een 12-jarige jongen overleed in de woning. Een meerderjarig persoon is door de politie aangehouden.

In een woning werden vanmorgen rond 7.15uur meerdere personen aangetroffen, waaronder een 12-jarige jongen. Hij was ernstig verwond en is in de woning overleden. We zijn direct een onderzoek gestart naar de omstandigheden van zijn overlijden. Daarbij houden we meerdere scenario’s open.

Met die eerste informatie, is vrijdagochtend een meerderjarig persoon aangehouden door de agenten. Zowel het slachtoffer als de aangehouden persoon wonen in deze woning.