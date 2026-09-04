32 verdachten voorgeleid rondom dodelijk schietincident Overasselt

Van de 34 verdachten die deze week in verband met het schietincident in Overasselt zijn aangehouden, worden er vrijdag door het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland 32 voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland. 'Twee personen worden heengezonden', zo meldt het OM vrijdag.

'Moord of doodslag in vereniging'

Alle personen worden voorgeleid voor dezelfde verdenkingen: moord danwel doodslag in vereniging op de persoon die is doodgeschoten, poging moord in vereniging op twee politiemensen, daarnaast voor voorbereidingshandelingen voor moord/doodslag/gijzeling/vrijheidsberoving en tot slot het voorhanden hebben van vuurwapens. Op dit moment wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen schutter(s) en degenen die wellicht niet hebben geschoten. Nader onderzoek zal dat onderscheid nog moeten aantonen.

Diverse nationaliteiten

'Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Onder de verdachten bevinden zich twee minderjarigen (van 16 en 17 jaar), beiden met de Franse nationaliteit. De overige verdachten variëren in leeftijd tussen de 18 en 32 jaar. Voor de beslissing op de voorgeleidingen verwijst het OM naar de rechtbank', aldus het OM.

Twee personen heengezonden

Voor de twee personen die worden heengezonden geldt dat ze niet of onvoldoende in relatie kunnen worden gebracht met één van de plaatsen delict in Overasselt. Het gaat om één persoon die de dag na het incident in Overasselt werd aangehouden en één persoon die in Balgoij werd aangehouden. Ze gelden nog wel als verdachten.

Om verdachten langer in voorlopige hechtenis te houden zijn ernstige bezwaren (een zwaardere mate van verdenking) nodig, en voor deze twee geldt in de ogen van het OM dat die niet worden gehaald. Het OM houdt vanzelfsprekend de mogelijkheid open dat nieuwe onderzoeksresultaten tot een nieuw inzicht richting één of twee van deze verdachten kan leiden.

Alle verdachten in beperkingen

Het OM begrijpt dat er veel vragen leven in de samenleving en bij de media over wat er in Overasselt is gebeurd deze week en de achtergronden die tot dit incident hebben geleid. Alle verdachten zitten echter in beperkingen (wat inhoudt dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben) en dat maakt dat het OM terughoudend is met het verstrekken van informatie.

Het OM Oost-Nederland is belast met het onderzoek naar het incident zelf in Overasselt en omgeving. Onderzoeken die zien op de achtergrond van dit incident zijn belegd bij het Landelijk Parket.