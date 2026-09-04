Woninghuur stijgt gemiddeld met 4,4 procent

De huren van woningen waren in juli 2026 gemiddeld 4,4 procent hoger dan in juli 2025. Deze stijging is lager dan in de afgelopen twee jaar. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9 procent, in 2024 met 5,4 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Huur van sociale huurwoning stijgt harder bij woningcorporaties

De huren van sociale huurwoningen stegen in juli 2026 gemiddeld 4,3 procent. De huren van vrijesectorwoningen stegen gemiddeld 4,5 procent.

De huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties steeg gemiddeld met 4,4 procent. Sociale huurwoningen van overige verhuurders stegen met 4,1 procent iets minder in huurprijs. Woningcorporaties bezitten ongeveer twee derde van alle huurwoningen. Dit zijn meestal sociale huurwoningen.

Huur stijgt harder bij bewonerswisseling

Als een huurwoning een nieuwe bewoner krijgt, mag de huur meer stijgen dan de maximaal toegestane reguliere huurverhoging. De gemiddelde huurstijging is dan ook lager als bewonerswisselingen niet meegerekend worden. In 2026 komt de huurstijging van bestaande contracten uit op 3,8 procent. Het effect van bewonerswisselingen is 0,6 procentpunt (het verschil met de huurstijging van 4,4 procent van alle huren). Dat is daarmee lager dan in 2025, toen dit 0,8 procentpunt was.