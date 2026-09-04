Werknemers Heineken staken maandag tegen bezuinigingen sociale zekerheid

Werknemers van brouwerij Heineken in Zoeterwoude en ’s-Hertogenbosch leggen maandag 7 september drie uur lang het werk neer uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid.

Van 10.00 tot 13.00 uur staken werknemers en uitzendkrachten tegen de plannen om miljarden te bezuinigen op onder meer de WW, WIA en AOW.



De werkonderbreking bij Heineken is onderdeel van een landelijke golf van acties en stakingen in aanloop naar Prinsjesdag. Paul Smink, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Ook bij Heineken zeggen werknemers: blijf van onze sociale zekerheid af. In de brouwerij werken veel mensen die iedere dag fysiek zwaar werk doen. Als zij ziek worden, arbeidsongeschikt raken of buiten hun schuld hun baan verliezen, moeten ze kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. Juist die zekerheid wil dit kabinet afbreken.’

6,5 miljard aan bezuinigingen

Het kabinet wil 6,5 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid. Onder meer de maximale duur van de WW moet worden verkort en er zijn ingrepen in de WIA voorzien die mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt raken treffen. Ook op de zorg en de AOW wil het kabinet bezuinigen.

Volgens de FNV raken die plannen werknemers juist op momenten waarop zij het meest afhankelijk zijn van collectieve zekerheid. Smink: ‘Mensen werken jarenlang hard en betalen samen voor deze voorzieningen. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat ze er ook voor je zijn wanneer je ze nodig hebt. Voor werknemers die zwaar werk doen is dat geen theoretische discussie. Zij weten helaas maar al te goed dat niet iedereen gezond de eindstreep haalt.’

Actiegolf door heel Nederland

De staking bij Heineken staat niet op zichzelf. In de aanloop naar Prinsjesdag voeren werknemers in tal van sectoren en door heel Nederland actie tegen de afbraakplannen van het kabinet. Zo wordt op 4 september gestaakt in de havens, komen op 8 september duizenden medewerkers van gemeenten, provincies, het Rijk, waterschappen, veiligheidsregio’s en sociale werkvoorzieningen bijeen in Den Haag en voeren werknemers in de zorg actie. Op 9 september wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Een overzicht van de acties staat op de actiepagina van de FNV.