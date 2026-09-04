Nieuwe Toyota Yaris Cross vanaf 28 augustus bij Nederlandse Toyota-dealers

Toyota's populaire compacte SUV heeft een stijlvolle update gekregen met een krachtiger frontdesign, nieuwe LED-verlichting, frisse exterieurkleuren en een verder verfijnd interieur. De nieuwe Yaris Cross is leverbaar als Active, First Edition, Executive en GR SPORT en is te bestellen vanaf 31.695 euro.

De nieuwe Yaris Cross bouwt voort op de sterke eigenschappen die het model sinds zijn introductie in 2021 tot een succes hebben gemaakt. Met 200.000 verkochte exemplaren in 2025 is de Yaris Cross Toyota's bestverkochte model in Europa en bovendien de bestverkochte B-SUV van Europa.