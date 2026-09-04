Toyota Corolla viert 60 jaar als bestverkochte auto ter wereld

De Toyota Corolla viert dit jaar zijn zestigste verjaardag en kan terugkijken op een indrukwekkende geschiedenis. Sinds de introductie in 1966 zijn wereldwijd meer dan 57 miljoen Corolla's verkocht.

Om dit bijzondere jubileum te markeren, lanceert Toyota speciale uitvoeringen van de in Europa gebouwde Corolla Hatchback en Corolla Touring Sports. Deze jubileummodellen combineren exclusieve designelementen met een rijkere uitrusting.

Het blijvende succes van de Corolla is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten waarmee Toyota het oorspronkelijke model in 1966 ontwikkelde: een kwalitatief hoogwaardige, veelzijdige en betaalbare auto die veel waarde biedt voor zijn prijs. Nu, twaalf generaties later, blijft de Corolla trouw aan deze filosofie. Tegelijkertijd heeft het model zich voortdurend aangepast aan veranderende wensen en behoeften van klanten, waardoor het zijn prominente positie in de markt heeft behouden.