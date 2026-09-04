Renault 5 E-Tech electric vernieuwd met een groter rijbereik, meer kleuren en technologie

De Renault 5 E-Tech electric wordt efficiënter en veelzijdiger, met een groter rijbereik voor de bestaande batterijversies en een volledig vernieuwde aandrijflijn voor de instapuitvoering Five.

Daarnaast breidt Renault de personalisatiemogelijkheden uit met nieuwe kleuren, stickerstriping en bekleding. Nieuwe technologie aan boord omvat onder meer Smart Driving Mode, een uitgebreid connectiviteitsaanbod, Gemini, de AI-assistent van Google, en een verbeterde draadloze telefoonlader met door Apple ontwikkelde MagSafe-technologie om de laadprestaties te optimaliseren.