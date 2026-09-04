Dit weekend warm en zonnig met temperaturen tot 25 graden

Het weekend verloopt overwegend droog, op een lokale bui op zaterdag na. 'De zon schijnt geregeld en de temperatuur loopt geleidelijk weer wat verder op. Zaterdag wordt het 20 tot 22 graden en zondag 22 tot 25 graden', zo meldt Weeronline vandaag.

Wind neemt af

Na een wisselvallige en onstuimige aanloop naar het weekend keert zaterdag de rust terug. 'De wind neemt af en neerslag van betekenis blijft uit. Vooral in het noorden is nog een enkele bui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Naast stapelwolken laat ook de zon zich geregeld zien. Bij een meest matige westelijke wind, in het uiterste noorden vrij krachtig, loopt de temperatuur op tot 20 tot 22 graden. Dat zijn gebruikelijke waarden voor begin september', aldus Weeronline.

Zaterdagavond is het rustig, met weinig wind en vrij heldere omstandigheden. Daardoor koelt het in de nacht naar zondag af tot rond 8 graden in het binnenland, 10 graden in het midden en 14 graden aan zee.

Zondag zonnig en lokaal zomers warm

Zondag blijft het overal droog en is het ronduit zonnig. Met een zuidelijke wind wordt warme lucht vanuit Zuid-Europa aangevoerd. In het zuiden loopt de temperatuur op tot 25 graden. In het noorden wordt het 22 graden.

Maandag nog warmer, daarna snel koeler en wisselvalliger

Maandag kan het nog warmer worden met 23 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Later op de dag draait de wind naar het westen. Daarna wordt het snel koeler en wisselvalliger. Bijna dagelijks zijn buien mogelijk en de maximumtemperaturen komen uit tussen 17 en 20 graden.