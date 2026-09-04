McDonald’s moeten stoppen met wegwerpbekers anders volgt dwangsom van miljoenen

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat McDonald’s Nederland B.V. zich sinds 2024 niet aan de regels voor wegwerpbekers houdt als klanten ter plaatse consumpties gebruiken. 'De fastfoodketen heeft na het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met de ILT afgesproken vanaf 5 januari 2027 over te stappen op herbruikbare bekers', zo meldt de ILT vrijdag.

Omslag naar herbruikbare bekers

De inspectie heeft er vertrouwen in dat McDonald’s deze stap gaat maken. Het bedrijf neemt maatregelen om de omslag naar herbruikbaar te maken. De ILT legt wel een last onder dwangsom op aan McDonald’s Nederland B.V. vanwege de geconstateerde overtredingen. De dwangsom is een stok achter de deur om de afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.

Overtreding

McDonald’s overtreedt sinds 2024 de regels voor wegwerpbekers bij consumptie ter plaatse. Op dit moment verstrekt McDonald’s in restaurants bekers van wegwerpplastic. Het bedrijf zamelt deze bekers niet in voor recycling. Ook houdt het bedrijf geen administratie bij van het gebruik van wegwerpplastics terwijl dit verplicht is. Om deze overtreding te stoppen treedt de ILT handhavend op.

Recyling herbruikbare bekers

Net als andere horecagelegenheden heeft de fastfoodketen 2 keuzes: óf in het geheel overstappen op herbruikbare bekers óf eenmalige bekers verstrekken. Bij de keuze voor eenmalige bekers, moeten deze bekers wel worden ingezameld voor recycling.

Regels over wegwerpplastic

Als consumenten eten en drinken op locatie, dan zijn wegwerpbekers die plastic bevatten niet meer toegestaan. In Nederland worden nog elke dag miljoenen producten met plastic na eenmalig gebruik weggegooid. Wegwerpplastic zorgt voor veel afval. Daarom gelden er regels voor producten die eenmalig worden gebruikt. Herbruikbaar is het uitgangspunt, tenzij de bekers ingezameld en gerecycled worden. Wie een inzamelsysteem inricht voor recycling van deze bekers, kan gebruikmaken van wegwerpbekers.

Last onder dwangsom

McDonald’s heeft aan de ILT laten weten volgend jaar over te stappen op uitsluitend herbruikbare bekers als klanten ter plaatse consumpties gebruiken. Dit liet het bedrijf weten nadat de ILT in juni 2026 een voornemen tot een last onder dwangsom had opgelegd. De ILT legt nu een definitieve last op waarin McDonald’s per 5 januari 2027 volledig over moet zijn op herbruikbare bekers. Anders volgt er een dwangsom van € 625.000 per overtreding tot een maximum van € 3.750.000. De ILT controleert volgend jaar of McDonald’s de afspraak ook daadwerkelijk nakomt.

Jaarlijks 175.000 bekers

“Dit is een van de grootste restaurantketens in Nederland die voedsel en drank ter plaatse en onderweg aanbiedt. Jaarlijks verstrekt het bedrijf 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in haar restaurants”, zegt Gert van Rootselaar, senior inspecteur afval en circulaire economie bij de ILT. Rootselaar: “Als zulke grote hoeveelheden wegwerpbekers voor eenmalig gebruik niet als een aparte stroom worden ingezameld en gerecycled, brengt dit schade toe aan het milieu. Daarom is het belangrijk dat McDonald’s nu met de ILT heeft afgesproken om over te stappen op herbruikbare bekers. Dat is de beste optie voor het milieu. Onze last is erop gericht om het bedrijf te houden aan deze afspraak.”

Uitgevoerde inspecties

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Fair Resource Foundation (FRF) zijn dit jaar inspecties uitgevoerd bij 32 vestigingen van McDonald’s. Daarbij is gekeken of de fastfoodketen zich houdt aan de regels rondom het aanbieden van herbruikbare bekers, zoals de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Rkeg) verplicht stelt.