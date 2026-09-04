CO2-uitstoot wegverkeer daalt voor het eerst na coronapandemie

In 2025 veroorzaakte het wegverkeer 26,6 miljard kilogram CO2-uitstoot op Nederlands grondgebied; 2,2 procent minder dan tien jaar eerder en 1,6 procent minder dan in 2024. Het is de eerste daling van CO2-uitstoot door wegverkeer na de coronapandemie.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Personenauto’s veroorzaken in 2025 bijna 58 procent van de CO2-uitstoot door het wegverkeer binnen Nederland. In totaal stootten personenauto’s bijna 15,4 miljard kilo CO2 uit, 1,9 procent minder dan in 2024. Het aantal afgelegde kilometers steeg met 0,6 procent.

Meer elektrisch

De lagere CO2-uitstoot van personenauto’s komt onder andere doordat er meer kilometers elektrisch gereden worden. Volledig elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen CO2 uit. De CO2-uitstoot per kilometer van niet-elektrische personenauto’s is tussen 2024 en 2025 vrijwel gelijk gebleven.

Het gaat hierbij alleen om de CO2-uitstoot tijdens het rijden, niet om de uitstoot die vrijkomt bij bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit voor het opladen van elektrische auto’s.