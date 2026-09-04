Huiszoekingen in onderzoek naar geweld Overasselt

De doorzoekingen maken onderdeel uit van het brede rechercheonderzoek naar de gebeurtenissen van 1 september, waarbij een man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Het onderzoek ter plekke naar de plaats delict en de 34 aangehouden verdachten wordt uitgevoerd door eenheid Oost-Nederland. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) doet onder leiding van het Landelijk Parket (LP) onderzoek naar de achtergronden en de aanleiding van het incident, en de mogelijke opdrachtgever(s).

De huiszoekingen van gisteren zijn uitgevoerd om informatie en mogelijke bewijsmiddelen veilig te stellen, die kunnen bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. De zoekingen vonden plaats in Nederland.

De LO en LP doen op dit moment geen verdere mededelingen over het onderzoek naar de achtergrond van het incident, anders dan dit bericht, om het lopende onderzoek niet te schaden.

Excessief geweld

De Nederlandse politie en justitie maken zich zorgen over het excessieve geweld in Nederland. Hierbij wordt vuurwapengebruik in woonwijken niet geschuwd. Dit heeft een hoge inbreuk op het veiligheidsgevoel van mensen. Dat is een directe aanval op de rechtstaat en daarom heeft dit prioriteit bij politie en justitie.