Voetganger ernstig gewond bij aanrijding met politieauto in Drachten

Op vrijdag 4 september heeft op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten een aanrijding plaatsgevonden tussen een politievoertuig en een voetganger. De voetganger raakte daarbij ernstig gewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis

Voetganger ernstig gewond

De aanrijding vond vrijdagmiddag rond 12:10 uur plaats op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Het slachtoffer is een 53-jarige vrouw uit Gorredijk. Zij raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische hulpverlening.

De agenten voerden op het moment van het ongeval geen optische licht- en geluidssignalen.

De Forensische Opsporing Verkeer onderzoekt het ongeval.