Jongen (17) zwaargewond na ernstig geweld in Heerenveen

Meerdere personen betrokken

Het incident vond zondag 23 augustus 2026 omstreeks 04:20 uur plaats op de kruising van de Nieuwstraat en de Lindegracht in Heerenveen. Een 17-jarige jongen uit de gemeente Heerenveen wordt slachtoffer van ernstig geweld dat op hem uitgeoefend wordt. De politie is daarop meteen een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat er meerdere personen betrokken zijn bij dit incident.

Drie mannen aangehouden

Op basis van het politieonderzoek zijn op maandag 7 september drie personen aangehouden. 'Het gaat om een 21-jarige man uit Haskerhorne, een 39-jarige man uit Heerenveen en een 21-jarige man uit Heerenveen. De 21-jarige man uit Haskerhorne en de 39-jarige man uit Heerenveen zijn gehoord en zitten niet meer vast. Zij blijven wel verdachten in deze zaak. De 21-jarige verdachte uit Heerenveen zit nog vast. Het onderzoek gaat verder', aldus de politie.