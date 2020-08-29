Friese huiseigenaren kunnen tot €2.500,- subsidie van provincie krijgen voor isolatie

Friese huiseigenaren kunnen hun woning isoleren met steun van de provincie Friesland. 'De Subsidieregeling Provinciale plus lokale aanpak isolatie is verlengd tot en met 31 december 2027', zo meldt de provincie Friesland.

Laag inkomen en slecht geïsoleerde woning

'De regeling is bedoeld voor Friese huiseigenaren met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning. Zij kunnen maximaal €2.500,- provinciale subsidie ontvangen naast de bijdrage van hun gemeente', aldus de provincie.

'Friese gezinnen steunen'

Gedeputeerde Sijbe Knol: “Deze regeling heeft een belangrijk doel, om Friese gezinnen te steunen om hun woning beter te isoleren. De wereld laat zien dat energiezekerheid noodzakelijk is. Wij verwachten dat de vraag naar isolatie nog sterk zal blijven. Daarom zetten wij deze regeling door.”

Jaarlijks besparen op de energierekening

Met de subsidie kunnen Friese huiseigenaren bijvoorbeeld de zolderisolatie verbeteren, ramen vervangen of muren isoleren. Het Duurzaam Bouwloket adviseert welke mogelijkheden er zijn en welke bedrijven dit kunnen uitvoeren. Een geïsoleerde woning verbruikt minder energie en zorgt voor een lagere energierekening. Ook staan inwoners daardoor sterker tegen toekomstige prijsveranderingen van energie.

Energieprijzen blijven onzeker

De energiemarkt is kwetsbaar. De oorlog in Oekraïne veranderde de Europese gasvoorziening. Ook het conflict in het Midden-Oosten zorgde recent voor nieuwe prijssprongen. Huishoudens met een laag inkomen voelen dit het hardst. Een geïsoleerde woning maakt huishoudens minder afhankelijk van deze onzekerheid.

Hoe aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden via het Duurzaam Bouwloket. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2027. Voor elke gemeente is een afzonderlijk provinciaal budget beschikbaar. Is dat op? Dan kun je niet meer aanvragen. Kijk voor meer informatie op: Subsidieregeling Provinciale plus lokale aanpak isolatie | Provincie Fryslân