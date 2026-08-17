Politie onderzoekt schietincident Leeuwarden

De politie doet onderzoek naar een schietincident dat plaatsvond aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden op vrijdag 14 augustus. Bij het incident raakte niemand gewond.

De politie kreeg vrijdagavond 14 augustus omstreeks 23:00 uur een melding van een mogelijk schietincident aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Collega’s gingen direct ter plaatse voor onderzoek, maar vonden op dat moment geen bewijs dat er daadwerkelijk geschoten was.

Vervolg onderzoek

In het vervolg van het onderzoek zijn er camerabeelden onderzocht en is er gesproken met getuigen. Hieruit is duidelijk geworden dat er daadwerkelijk een schietincident heeft plaatsgevonden. Het onderzoek gaat onverminderd verder. Op dit moment heeft er nog geen aanhouding plaatsgevonden.