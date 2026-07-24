Thialf slachtoffer van cyberaanval

Onlangs is Thialf getroffen door een cyberaanval met minimale impact. Dit maakt het ijsstadion vrijdag bekend.

'Impact nihil'

Er is direct zorgvuldig forensisch onderzoek gedaan door meerdere externe- en interne professionals. Uit het volledige onderzoek is gebleken dat de impact van de cyberaanval nihil is', aldus het ijsstadion.

'Operationele processen niet geraakt'

Het onderzoek liet zien dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Tijdens het onderzoek zijn alle direct betrokken partijen geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.