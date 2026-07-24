Twentekanaal dicht en gestremd voor scheepvaart om te laag waterpeil vanwege droogte

Door de aanhoudende droogte kunnen de sluizen bij Eefde die toegang geven tot de Twentekanalen voorlopig niet gebruikt worden door de scheepvaart. 'De stremming gaat zaterdag 25 juli om 12.00 uur in', zo meldt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onttrekken water uit kanaal verboden

'Ook geldt tot nader order per direct een verbod om water bestemd voor het beregenen van gewassen uit het Twentekanaal te onttrekken. Deze besluiten zijn genomen om te voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, de bodem en de natuur', aldus het ministerie.

Stabiliteit waterkeringen eerste prioriteit

Na de droogtecrisis van 2003 is vastgelegd welke zaken prioriteit krijgen in het geval van droogte. De stabiliteit van waterkeringen, en het voorkomen van bodemverzakkingen en onherstelbare schade aan de natuur staan bovenaan die lijst.

Traject Almelo-De Haandrik

Op het traject Almelo-De Haandrik moet het waterpeil minimaal 9,10 meter boven NAP zijn. Daaronder bestaat het risico dat de kade, die ook als waterkering dient, verzakt. Omdat het waterpeil onder deze grens dreigt te komen, wordt al het beschikbare water ingezet om het peil op niveau te houden. Daardoor is er voorlopig geen ruimte om schepen door de sluizen te laten.

Waterpeil onvoldoende op peil te houden

De afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil met pompen, een beperkte inzet van de sluizen en andere maatregelen op peil te houden. Dat bleek onvoldoende. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand bij Eefde weer op niveau is. Het is nog niet te voorspellen wanneer dat zal zijn.

