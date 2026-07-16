Eerste subsidie toegekend voor bedrijfsverduurzaming

De eerste subsidie binnen de regeling ‘productieve investeringen groen-blauw en dierenwelzijn’ is toegekend aan een aanvrager. 'Eerder dit jaar stond de subsidieregeling open vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De subsidie via deze regeling kunnen boeren gebruiken voor een duurzamer bedrijf', zo meldt de provincie Gelderland vandaag.

'Weer schot in de zaak'

De subsidieregeling ging dit jaar opnieuw open, nadat provincie Gelderland een vorige versie uit 2024 moest intrekken. De regeling uit 2024 werd vertraagd door de stikstofuitspraken en bleek juridisch niet uitvoerbaar. Met het toekennen van de eerste subsidie zit er weer schot in de zaak. En kunnen meerdere aanvragers een positief bericht ontvangen.

Grote interesse

De subsidieregeling is erg in trek bij boeren in Gelderland. Na sluiting diende 465 boeren of samenwerkende boeren een aanvraag in, voor een totaalbedrag van € 28 miljoen.

Doel van de regeling is:

- Het voorkomen van, en omgaan met klimaatverandering;

- goed gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

- en het behoud van biodiversiteit.

Met de subsidie kunnen boeren investeringen op het gebied van bijvoorbeeld: gewasbescherming, klimaatadaptatie, verbetering van de biodiversiteit, dierenwelzijn of precisielandbouw betalen.

Speciale regeling voor jonge landbouwers

Mei 2026 stond dezelfde regeling ook open voor jonge landbouwers tot 40 jaar. Ook deze regeling is inmiddels gesloten. Voor deze regeling werden 216 aanvragen ingediend met een totaal gevraagd subsidiebedrag van ruim € 15 miljoen. Later dit jaar verwachten we hier de eerste subsidie te kunnen toekennen.