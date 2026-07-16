Nieuwe WHO-richtlijn: dementierisico is daadwerkelijk te verlagen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 16 juli haar vernieuwde richtlijnen gepubliceerd voor de preventie van cognitieve achteruitgang en dementie. 'Gezien de stijgende wereldwijde ziektelast en het gebrek aan een geneesmiddel, is risicoreductie een absolute prioriteit voor de volksgezondheid', zo meldt Maastricht UMC+ vandaag.

Preventie moet nu onderdeel worden van de dagelijkse zorg

De bijgewerkte richtlijnen, gebaseerd op een grondige synthese van wetenschappelijk bewijs, breiden bestaande adviezen aanzienlijk uit. Naast bekende factoren zoals beweging en stoppen met roken, zijn er nieuwe aanbevelingen voor sociale contacten, gezonde voeding, gehoorverlies en het verminderen van luchtvervuiling.

Nu concreet op bewijs gebaseerd gereedschap

"We hebben nu concreet, op bewijs gebaseerd gereedschap in handen waarmee zorgsystemen dementiepreventie direct kunnen integreren in de reguliere zorg, zoals de huisartsenpraktijk of de ouderenzorg," stelt Sebastian Köhler, hoogleraar neuroepidemiologie aan de Universiteit Maastricht en mede-voorzitter van de verantwoordelijke WHO-richtlijn commissie.

Meer data nodig uit lage- en middeninkomenslanden

Wel waarschuwt de commissie dat het huidige onderzoek zich nog sterk richt op individuele leefstijl en hoge-inkomenslanden. Om impact en gelijkheid wereldwijd te garanderen, moet er meer data komen uit lage- en middeninkomenslanden.

Volgens Köhler mag dat actie echter niet in de weg staan: "Het bewijs ligt er. De prioriteit is nu om deze richtlijnen wereldwijd in de praktijk te brengen."