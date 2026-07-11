Vaten met onbelende vloeistof aangetroffen in kelderbox, verdachte aangehouden

In een kelderbox van een appartementencomplex aan de Majolicastraat zijn gisteravond, op vrijdag 10 juli, enkele vaten met een onbekende vloeistof aangetroffen. Een bewoner van het appartementencomplex is aangehouden op grond van de Opiumwet.

Tijdens een onderzoek door politieagenten werd in een kelderbox een aantal vaten aangetroffen. Door de brandweer zijn metingen verricht. Er bleek geen sprake van gevaar voor bewoners of omwonenden. Omdat niet duidelijk was om welke stoffen het precies ging, zijn specialisten van de Landelijk Faciliteit Ontmantelen LFO ingeschakeld. Gedurende de avond en nacht is de politie bezig geweest met het onderzoek. Inmiddels is duidleijk dat het gaat om stoffen die gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs. Het onderzoek duurt voort.